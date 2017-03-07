تعليم تبوك والبريد يدشنان حملة “تسجيل العنوان الوطني”

المواطن – تبوك

تدشن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالشراكة مع مؤسسة البريد السعودي حملة تسجيل العنوان الوطني الأحد المقبل بمقر إدارة تعليم تبوك لمشرفي ومعلمي وموظفي التعليم، ضمن جهود مؤسسة البريد السعودي بتبوك لنشر الوعي بأهمية العنوان الوطني لشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين ، وبناء عنوان وطني موحد شامل لجميع مناطق المملكة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف أنه تم التعميم على جميع الإدارات والمدارس في تعليم المنطقة للاستفادة من خدمات هذه الحملة ، مقدماً شكره وتقديره لمدير عام بريد منطقة تبوك والعاملين في مؤسسة البريد السعودي بالمنطقة.

من جانبه أوضح مدير عام بريد منطقة تبوك فهد الشامان، أن حملة تسجيل العنوان الوطني تهدف لبناء عنوان وطني يستفيد منه المواطن والمقيم في المعاملات الإلكترونية الحديثة، مؤكداً أن مؤسسة البريد السعودي لا تألو جهداً في تقديم أفضل الخدمات البريدية للجميع .