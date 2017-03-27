تفاصيل 3 آلاف وظيفة لأبناء مستفيدي الضمان الإجتماعي والأيتام

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مبادرة “تمكين3” ستوفر أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل لأبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والأيتام، بمزايا مادية ومعنوية مجزية تمكنهم من التعامل مع مختلف الظروف الاقتصادية التي يواجهها الشباب، وتحقق لهم الاكتفاء والاستقلالية، وستكون نقطة انطلاقة وركيزة قوية لمستقبل مشرق جديد.

ودعا المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان إلى ضرورة استمرار تكامل أدوار مؤسسات القطاع غير الربحي مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، والتي لا تتم إلا باستدامة مقوماتها، مؤكداً أن مبادرة “تمكين3” هي إحدى المبادرات الحيوية التي تعزز هذا الدور.

وقال الدكتور عبدالعزيز الفريان، إن تنفيذ مبادرة “تمكين3” يأتي بالتعاون مع الصندوق الخيري الاجتماعي، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، ووكالة الضمان الاجتماعي، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص، مبيناً أن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل قدرات أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والأيتام، باعتبارهم أحد أهم الموارد التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأكد أن هذه المبادرات التي تعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستسهم في تحويل المستفيدين من الضمان من الرعوية إلى التنموية، وذلك في أُطر الخطط التي وضعتها المملكة ضمن رؤيتها 2030.







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