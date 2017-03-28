تفاعل “خجول” لمدارس البنين بالطائف بمبادرة كيف أكون قدوة؟ 

المواطن - الطائف

أظهر تفاعل مدارس البنين في محافظة الطائف نوعًا كبيرًا من الخجل مع مبادرة “كيف أكون قدوة”.

وأتى ذلك بعد مشاركة 230 طالبًا فقط من مجموع 735 مدرسة، بينما في الجانب الآخر تفوقن الفتيات بأكثر من 900 مبادرة من مجموع 744 مدرسة على مستوى محافظة الطائف.

وأبدى عدد كبير من المهتمين استغرابهم من تدني التفاعل والمشاركة مع مبادرة “كيف أكون قدوة” من قِبل الشق التعليمي للبنين، ودراسة الأمر بكل شفافية مع المعلمين في المقام الأول وماهي الآلية التي عملوا عليها في إيصال الرسالة الصحيحة في هذه المبادرة للطلاب، مشيرين إلى أنه ليس من المنطق أن يكون مجموع المدارس 735 مدرسة للبنين ولم تكن بها مبادرات سوى 230 مبادرة.

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