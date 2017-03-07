“تفويض” لإقامة تمثال للأميرة ديانا بعد 20 عاماً على وفاتها

المواطن - وكالات

أعطى دوق كامبريدج، الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري تفويضا بنصب تمثال لوالدتهما الأميرة الراحلة ديانا، وذلك بعد مرور عشرين عاما على وفاتها، والذي سيقام في الساحة العامة لمقر إقامة ديانا السابق وهو قصر كنزينغتون.

وصرح الأميران “لقد حان الوقت للاعتراف بتأثيرها الإيجابي” من خلال تشييد تمثال دائم لها.

ولكن لم يتم اختيار النحّات الذي سيُصمم هذا التمثال، لكن متحدثا قال إنه سيبدأ العمل قريبا لإنجاز هذا العمل الفني.

وفي بيان قال الأميران ويليام وهاري “لقد مر عشرون عاما منذ وفاة والدتنا، ولقد حان الوقت للاعتراف بتأثيرها الإيجابي في بريطانيا وفي أنحاء العالم من خلال تمثال دائم.”

وتابعا “والدتنا أثرت في حياة عدد كبير جدا من الناس، ونأمل أن يساعد هذا التمثال جميع من يزورون قصر كنزينغتون على التفكير في حياتها وإرثها.”

كما أيدت الملكة إليزابيث الثانية قرار حفيديها للاحتفاء بذكرى الأميرة ديانا.

وأوضحت كاميلا توميني محررة الشؤون الملكية في صحيفة “صنداي اكسبريس” أن “هذه هي رغبة (الأميرين) هاري وويليام لوجود تمثال شخصي أكثر استدامة لوالدتهما.

وتابع: “لقد كان الاثنان صغيرين حينما توفيت (ديانا) لكي يكون لهما أي دور في إقامة النصب التذكاري لها.. وهناك شعور بأن الناس يريدون أن يذهبوا لأحد الأماكن وينعون الراحلة ديانا بعد مرور عقدين من الزمن.”