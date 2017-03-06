تقييم سعودي روسي “إيجابي” بخصوص خفض إنتاج النفط العالمي

المواطن - الرياض

أفادت قناة “سي إن بي سي” في نبأ عاجل لها مساء اليوم الإثنين، بأن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، كشف عن أنه التقى بنظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت القناة عن نوفاك قوله، إن تقييمه وتقييم الفالح لتطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي إيجابي.

وخلال أواخر شهر نوفمبر الماضي، اتفقت “أوبك” مع كبار الدول المنتجة من غير الأعضاء فيها. على تقليص الإنتاج بهدف كبح تخمة في المعروض العالمي من الخام مقابل الطلب.

وساهم الاتفاق منذ الأيام الأولى لتطبيقه بزيادة أسعار النفط إلى مستويات لم تبلغها منذ سنة ونصف، إذ تداول سعر برميل الخام العالمي مزيج “برنت” عند 58 دولارًا في أول يوم تعامل هذا العام.