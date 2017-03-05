تكريم أبونخاع بمناسبة تقاعده

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

أقامت أسرة آل أبونخاع مساء أول أمس الجمعة بمحافظة خميس مشيط حفل تكريم اللواء ركن إبراهيم بن سعد أبونخاع قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمناسبة إحالته للتقاعد بعد عطاء دام لأكثر من 37 عامًا في خدمة الدين والوطن.

وقد ألقى العديد من الحضور كلمات بهذه المناسبة أشادوا فيها بالنجاح المتواصل الذي حققه اللواء ركن طيلة فترة خدمته، حيث كان الواجهة المشرفة والمشرقة في كافة الأعمال والمناصب التي كلف بها.

وحضر الحفل عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين وعدد من وجهاء البلد والأهل والأصدقاء.

بعد ذلك بدأت فقرات التكريم للواء ركن أبونخاع، والتي تنوعت فيها الهدايا والدروع بالإضافة إلى عدد من الهدايا الشخصية، سائلين الله عز وجل أن يجعل التوفيق حليفه وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية.