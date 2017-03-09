تلويح أمريكي بلجم إيران وإخراجها من سوريا

المواطن – وكالات

هددت واشنطن بشكل غير مباشر بلجم النفوذ الإيراني في سوريا، حيث قالت نيكي هالي، سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة إن بلادها تدعم محادثات السلام السورية التي تقودها المنظمة الدولية، قائلة إن سوريا يمكن ألا تظل “ملاذاً آمناً للإرهابيين” وإن من المهم “إخراج إيران ووكلائها.”

وتحدثت هالي للصحفيين أمس الأربعاء بعد أن أطلع وسيط الأمم المتحدة لدى سوريا ستافان دي ميستورا مجلس الأمن في جلسة مغلقة، على المحادثات التي جرت على مدى عشرة أيام في جنيف بين الأطراف المتحاربة في سوريا وانتهت الأسبوع الماضي.

وأكدت أن “الولايات المتحدة تدعم تماماً ستافان دي ميستورا والعمل الذي يقوم به، ونحن ندعم عملية الأمم المتحدة وندعم المحادثات في جنيف ونرغب في استمرارها.”