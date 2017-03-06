تناول طعامك في منزلك بدون مشاهدة التلفاز وإلا!

المواطن - وكالات

أكدت دراسة أميركية أن البالغين الذين لا يشاهدون التلفزيون على الإطلاق خلال الوجبات الأسرية، ومعظم طعامهم مطهي في البيت يقل لديهم بشكل كبير احتمال إصابتهم بالبدانة.

ولفتت أبحاث سابقة إلى أن هناك صلة بين زيادة تناول الطعام مع الأسرة وتراجع البدانة، ولكن في الدراسة الحالية التي شملت أكثر من 1200 شخص من سكان ولاية أوهايو يأكلون في البيت بدلا من الخارج ودون مشاهدة التلفزيون، لوحظ تراجع خطر الإصابة بالبدانة بصرف النظر عن عدد مرات تواجد الأسرة.

وأوضحت كبيرة معدي الدراسة راشيل تومين عبر البريد الالكتروني إن البالغين يأكلون أكثر عندما يشاهدون التلفزيون كما أن الطعام غير المطهي في المنزل ربما يكون أقل من الناحية الصحية من الطعام الذي يطهى في المنزل.