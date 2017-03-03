توريس يُغرد بعد الإصابة المُفجعة !

المواطن ـ وكالات

طمأن مهاجم أتليتكو مدريد فيرناندو توريس المتابعين على حالته الصحية بعدما غرّد بنفسه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي على تويتر.

وكتب المهاجم الإسباني قائلًا “شكرًا لكم جميعًا جدًا على الاهتمام بي وأشكركم على رسائل التشجيع. لقد كان الأمر مخيفًا فقط. آمل أن أعود قريبًا!”

وكان توريس قد تعرض لإصابة قوية بعد ارتطام في الهواء بلاعب من ديبورتيفو لاكورونيا أدى لسقوطه وارتطام رأسه بالأرض ما أدى إلى حالة من الذعر بين اللاعبين الذين حاولوا التأكد من عدم دخول لسانه لمجرى التنفس.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد أصدر بيانا يكشف فيه عن الحالة الصحية لصاحب هدف تتويج إسبانيا بيورو 2008 كما أكد أن اللاعب سيقضي ليلته في المستشفى للمتابعة.