ثغرة في “أوبر” تتيح توصيلات مجانية مدى الحياة

المواطن – وكالات

اكتشف هاكر هندي، ثغرة في تطبيق أوبر لخدمة السيارات تسمح للشخص بالحصول على توصيلات مجانية بدون دفع مقابل طوال حياته، وفقاً لمواقع متخصصة.

ونشر الهاكر ويدعى أناند براكش فيديو يثبت فيه وجود الثغرة التي تعتمد أساساً على اختيار المستخدم لطريقة دفع غير صالحة لا يمكنه السداد من خلالها ليستمتع بعدد لا نهائي من التوصيلات المجانية.

وأوضح الفيديو أن الاستفادة من الثغرة تتطلب من الشخص قدراً من المعرفة بالبرمجة والأكواد، حيث من الصعب على الإنسان العادي اكتشاف الثغرة ومعرفة كيفية استغلالها.

وقامت شركة أوبر ، المتواجدة في أكثر من 500 مدينة حول العالم، بإصلاح هذه الثغرة في تطبيقها، كما منحت الشركة أناند مكافأة مقدارها 13 ألف دولار تقريباً إذ إن الشركة لديها بالفعل برنامج مكافآت يمنح حتى 10 آلاف دولار تقريباً لكل من يكتشف ثغرة خطيرة في تطبيقاتها.

واشتهر أناند، الهاكر الأخلاقي الذي يجني أمواله من كشف ثغرات التطبيقات، باكتشاف ثغرة في فيسبوك كانت تسمح للقراصنة حينئذ بالسيطرة على أي حساب على فيسبوك وتغيير كلمة المرور، وبالفعل حصل على مكافأة 15 ألف دولار نظير اكتشافه لهذه الثغرة الخطيرة.