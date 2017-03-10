ثورة تقنيّة تجبرك على التركيز في هدفك والتخلّص من عاداتك السيئة

المواطن ـ الرياض:

كشف فريق من 3 مهندسين في سان فرانسيسكو، عن نموذج مبتكر لمنتج جديد، أكّدوا أنه يقوم بتحليل نشاط المخ للوصول به إلى تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنَّ الابتكار الجديد، الذي أطلق عليه اسم “مايند ست” (عقلية)، يستخدم تقنية ارتجاع عصبي لقياس الإشارات الكهربية (EEG)، مما يساعد المستخدمين على الحصول على أعلى درجات التركيز والتغلب على عاداتهم السيئة أثناء العمل”.

وأشارت إلى أنَّ “السماعات المبتكرة، مزودة بـ 5 أجهزة استشعار EEG عبر عقال للرأس، وتوظف تقنية مستخدمة منذ 50 عامًا في المستشفيات لتصوير الدماغ والتشخيص”.

وأبرزت أنَّ “السماعات تتيح إمكان كشف حالات مثل الصرع وإصابات الرأس والدوخة وأورام الدماغ، فضلاً عن أنه تم استخدامها لتدريب رواد الفضاء لدى وكالة (ناسا)، وكذلك لتحسين مستوى الإبداع لدى المتزلجين الأولمبيين”.

وبيّنت أنّه “ترسم السماعات، أثناء الاستخدام، نشاط المخ الكهربائي بواسطة المجسات، وتقوم بتنبيه المستخدم كلما انخفضت معدلات تركيزه. و يسهم تكرار مثل هذه التنبيهات في تدريب العقل على التعرف بشكل أفضل على الحالات التي يصبح فيها مشتتا، مما يؤدي إلى تحسين دائم لمعدلات التركيز”.

ويمكن للمستخدم الحصول على هذا الابتكار لقاء 349 دولارًا أميركيًا، في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبيّن مبتكرو السماعات أنَّ “إشارة EEG تحتوي على نظرة عميقة إلى حالة مخ المستخدم”، مشيرين إلى أنَّ “تقنيات المعالجة المتطورة يمكن استخدامها لاستنتاج الحالات العاطفية ومستويات القلق والتركيز وأكثر من ذلك. ويستمر عمل المخ أعمق ويبقى التركيز طويل المدى بعد خلع السماعات عن الرأس بما يساعد على تغيير أسلوب الحياة للأفضل”.