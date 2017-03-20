جامعة الباحة تعقّب: ما ورد من آراء للطالبات عبر “المواطن” ستكون محل عناية مدير الجامعة

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

عقبت جامعة الباحة على المطالب التي نشرتها “المواطن” صباح اليوم للزميلة أمل الغامدي، مؤكدةً أن جميع تلك المطالب والآراء والشكاوى التي احتواها الاستطلاع ستكون محل عناية مدير الجامعة، وسيتم حصرها بحسب ما تم طرحه من قبل الطالبات، ليتم مناقشتها والسعي نحو معالجتها معالجة ناجعة أولا بأول.

وقال الدكتور ساري الزهراني المتحدث الرسمي لجامعة الباحة لـ”المواطن“: “اطلعت على الاستطلاع الذي أجرته الزميلة الإعلامية أمل سعيد الغامدي بصحيفة “المواطن” الغراء، وبهذه المناسبة نود التأكيد على أن جميع تلك المطالب والآراء والشكاوى التي احتواها الاستطلاع ستكون محل عناية معالي مدير الجامعة، وسيتم حصرها بحسب ما تم طرحه من قبل الطالبات، ليتم مناقشتها والسعي نحو معالجتها معالجة ناجعة أولاً بأول.

وأضاف “وبهذه المناسبة نؤكد أن أبواب إدارة الجامعة مفتوحة للطلاب والطالبات على حد سواء لعرض ما لدى الجميع من مقترحات وآراء تخدم العملية التعليمية والأكاديمية، ونتطلع إلى مزيد آصرة وعلاقة لبناء منظومة أكاديمية فاعلة وناجعة للرقي بمخرجات الجامعة لتكون أحد أركان هذا الوطن، وخدمة له وفقاً لما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة.