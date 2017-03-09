جامعة المؤسس تتفاعل مع #ثعابين_جامعة_الملك_عبدالعزيز وتؤكد: سوف نكثف المكافحة

المواطن - وليد الفهمي- جدة

تفاعلت جامعة الملك عبدالعزيز مع ما نشر أمس في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الثعابين بالجامعة .

وقالت الجامعة إنه وحول ما يتم تداوله عن عدد من الثعابين بشطر الطالبات فعليه فقد وجه مدير الجامعة بتكثيف المكافحة بشكل كبير على مستوى الجامعة بما يضمن عدم وجود أي خطر على الطالبات أو المنسوبات أو زائرات الجامعة .

وأوضح وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله الغامدي أنه سوف يتم اتخاذ الاحتياطات التامة مطمئناً الجميع .

وأضاف : سوف تكون هناك مكافحة خلال إجازة نهاية الأسبوع داخل الحرم الجامعي وجميع المباني.

هذا وقد دشن عدد كبير من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز وسماً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحدثن فيه عن معاناتهن من الثعابين السامة والقوارض.

ونشر عدد من الطالبات عبر حساباتهن صوراً تظهر عدداً من الثعابين وهي تسرح داخل الحرم الجامعي مطالباتٍ الجامعة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحمايتهن من خطر الثعابين.