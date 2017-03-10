جامعة جازان تبدأ الأحد استقبال طلبات الدراسات العليا

جامعة جازان تبدأ الأحد استقبال طلبات الدراسات العليا

2017/03/10
الساعة 3:46 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ جازان:

تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان، بعد غدٍ الأحد، استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة لدرجة الماجستير، للعام الجامعي القادم 1438 / 1439هـ للطلاب والطالبات.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور علي بن حسين صميلي أنَّ “القبول يستمر إلى يوم الخميس الـ 24 من شهر جمادى الآخرة الجاري”.

وأشار إلى أنّه “سيتم استقبال الطلبات آليًا، من خلال بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا، التي يمكن الاطلاع عليها والحصول على المعلومات وشروط القبول وقائمة المستندات المطلوبة من موقع عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان”.

 

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