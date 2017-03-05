جدارية “جنودنا البواسل”.. تكريم ووفاء في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن ـ الرياض:

تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهاب اهتمامًا بالغًا على مختلف المستويات. وقامت بخطوات جادة في مكافحة هذه الظاهرة محليا وإقليميًا ودوليًا وأسهمت بفعالية في التصدي لها وفق الأنظمة الدولية.

ومن هذا المنطلق خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فعالية “جنودنا البواسل”، إيمانًا منها بواجبها تجاه شهداء الواجب وجنودنا البواسل، الذين يخوضون بكل شرف معركة الحرب على الإرهاب، حمايةً للمملكة ودفاعًا عن الحرمين الشريفين.

وتأتي هذه الفعالية في إطار رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – لأسر شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن.

وتتضمن فعالية “جنودنا البواسل”، لوحة جدارية تضامنية، بإمكان زائري المهرجان التعبير من خلالها عن مشاعرهم تجاه الشهداء ورجال الأمن البواسل.

وجاءت هذه الجدارية وفاء وإبرازًا لتضحيات شهداء الواجب والمصابين، الذين سيظلون على الدوام محل اعتزاز هذا الوطن قيادة وشعباً، وستظل أسرهم وذويهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين، وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن، ورادعًا لكل من يحاول المساس بأمنه وأمن أبنائه والمقيمين فيه والوافدين إليه.