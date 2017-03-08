جستنية ينتقد فهد المولد.. ويوجه رسالة لرئيس هيئة الرياضة

المواطن ـ محمد سلام

أكد الإعلامي الرياضي، عدنان جستنية، أن رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن يواجه صعوبات كبيرة من كافة النواحي، منتقدًا سلوك فهد المولد خلال مباراة الاتحاد والهلال الماضية في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، والذي تسبب في طرده وغيابه عن مواجهة نهائي كأس ولي العهد يوم الجمعة المقبل أمام نادي النصر.

وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “حاتم باعشن يلاقيها من الفيفا ولا من لجنة الاحتراف ولا من إدارات سابقة ولا من لجنة الانضباط ولا من لاعبين أمخاخهم تعبانة.. الله يقويك يا حاتم”.

وأضاف: “تقبل إدارة الاتحاد لقرارات لجنة الانضباط الظالمة ورفضها التعليق عليها دلالة أكيدة على اهتمامها بالمناسبة الغالية والتركيز على بطولة مهمة جدا”.

ووجه جستنية رسالة إلى الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة، ذكر فيها: “لو أمنية أتمناها تتحقق.. قرار يصدر من رئيس الهيئة العامة الرياضية بالعفو الشامل عن كل الرياضيين تقديرًا لمناسبة رياضية يتشرف كل الرياضيين بحضورها”.