جلسة طارئة لبلدي محايل بسبب تراخيص محال الجوالات

المواطن- حسان الصالحي

صرح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بمحايل عسير، الدكتور إبراهيم عسيري، لـ ”المواطن“ بأن المجلس البلدي بمحايل عسير عقد جلسة طارئة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة إبراهيم بن موسى الفاهمي، وذلك بدعوة من أحد أعضائه إثر شكاوى متعددة من قبل مواطنين حول طلبهم الموافقة على إصدار تراخيص لمحلات الجوالات التي تم إيقافها من قبل البلدية.

وأكّد ”عسيري“ أن المجلس طلب الاستماع لرأي رئيس البلدية، المهندس علي الشهري، حول هذا الموضوع كما أنّ المجلس طلب حضور رئيس قسم الاستثمار بالبلدية لمعرفة جميع الحيثيات، مضيفًا أنه تم مناقشة الموضوع من جميع أطرافه، في جلسة مطولة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات؛ بغية الوصول لحل مناسب يصب في مصلحة المواطن، وفي الوقت نفسه ينسجم مع اللوائح والأنظمة التي تنطلق منها البلدية .

ولفت ”عسيري“ إلى أنّه :” في نهاية الجلسة أوصى المجلس بالأغلبية بالموافقة على إصدار تراخيص لمحلات الجوالات في شارع الملك عبدالله ومجمع أغراب في الحزام الدائري لمدة عام وذلك كحل عاجل“.

وأشار إلى أنّ البعض من المواطنين قد تقدم بطلبات قروض، ورغبة من المجلس في مساعدة الشباب الذين هم ثروة الوطن الحقيقية، قام بعقد الجلسة الطارئة وبناءً على ذلك خاطبت البلدية الأمانة والوزارة حول هذا الموضوع.