جماهير الهلال توجه رسالة لـ”تياجو ألفيس”

المواطن ـ محمد سلام



تفاعلت الجماهير الهلالية مع إعلان إدارة النادي اليوم الخميس إعارة المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول، تياجو الفيس، إلى نادي شيميزو الياباني، حيث قدمت شكرها للاعب على الفترة القصيرة التي لعبها مع الزعيم، وتمنت له التوفيق خلال مسيرته المقبلة.

وكان ألفيس قد انضم إلى الهلال لمدة 3 سنوات بمبلغ 4.5 مليون يورو، وبعد نهاية فترة الإعارة سيكون في عقد الفيس مع الهلال عامين آخرين.

وكان ألفيس قد انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك في 10 مباريات ببطولة الدوري بعدد دقائق 516 دقيقة، وسجل هدف وصنع 3 أهداف و16 فرصة لزملاءه.