جمرك الدرة يتصدى لتهريب 22 ألف حبّة “كبتاجون” مخبّأة في بطارية مركبة

جمرك الدرة يتصدى لتهريب 22 ألف حبّة “كبتاجون” مخبّأة في بطارية مركبة

2017/03/08
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ الحدود الشمالية:

نجح جمرك الدرة، على الحدود الشمالية غربية من المملكة، في إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون، بلغت 22,886 حبة، عثر عليها مخبأة داخل بطارية المركبة.

وأوضح مدير عام جمرك الدُرة محمد العبوش، أنّ مركبة من نوع خصوصي قدمت للجمرك، وأثناء قيام المفتش الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون، مخبأة بطريقة فنية داخل “بطارية المركبة”، وذلك بعد أن تم تفريغ البطارية من الداخل من بعض أجزائها ومن ثم جرت تعبئتها بالحبوب وإعادة إغلاقها.

واعتبر العبوش نجاح منسوبي الجمرك امتدادًا لجهود الجمارك السعودية الكبيرة والمشهودة في مجال مكافحة تهريب المخدرات بأنواعها كافة، من الحبوب والمواد.

 

 

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