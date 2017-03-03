جنائي بيشة يطيح برجل وامرأة سرقا هواتف المنوّمين في مستشفى الملك عبدالله

المواطن - نواف آل مثاعي - بيشة

ألقى رجال البحث والتحري بشعبة البحث الجنائي في محافظة بيشة، القبض على رجل وامرأة، بعد تنفيذهما سرقات عدة لهواتف عدد من المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالله.

وكشفت مصادر “المواطن”، أنَّ رجال البحث الجنائي أطاحوا بامرأة وقريب لها، استوليا على قرابة 80 هاتفًا محمولاً، من أقسام عدة في مستشفى الملك عبدالله.

وأوضحت أنَّ “اللصين دخلا أثناء الزيارة، واستغلا انشغال المرضى بالزائرين، أو نوم عدد منهم، بغية سرقة الهواتف”.

وأكّدت المصادر، أنَّ الموقوفين اعترفا بالسرقة، وبيع عددٍ من أجهزة الهواتف، لتتم إحالة القضية للجهات المعنية لإكمال اللازم”.