حادث مروري يكشف تهريب نصف مليون حبة كبتاجون في حفر الباطن

حادث مروري يكشف تهريب نصف مليون حبة كبتاجون في حفر الباطن

2017/03/08
الساعة 6:39 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ أحمد الحميداني ـ حفرالباطن:
تحوّل حادث انقلاب سيارة، صباح اليوم الأربعاء، على طريق الشمال 20 كم بحفر الباطن، إلى جريمة تهريب حبوب مخدرة “كبتاجون”.
وأوضح شهود عيان أنَّ “الطواقم الطبية لدى وصولها لمكان الحادث، الذي وقع لمركبة من نوع فورد بيضاء اللون، وجدت السائق شاب (26 عامًا) متوفى، وعثرت على كيسين اثنين كبيرين مملوءين بحبوب متناثرة بسبب انقلاب السيارة”.
وأبرزوا أنّه “تم تقديم بلاغ للجهات الأمنية، التي حضرت وطوقت المكان، وسحبت الحبوب خوفًا من الفوضى بسبب المتجمهرين”، مشيرين إلى أنّه “تقدر المضبوطات بأكثر من نصف مليون حبة، وهي من أكبر الكميات التي ضبطت في حفر الباطن”.
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