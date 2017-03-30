حسن معاذ يُقلق الشبابيين !

المواطن - محمد سلام

أبدت جماهير نادي الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قلقها الشديد حيال مستقبل لاعب الفريق، حسن معاذ، والذي تغيب عن تدريبات ناديه؛ رغم انتهاء مشاركته مع المنتخب السعودي، الذي فاز يوم الثلاثاء الماضي على العراق بهدف دون رد، في الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

وما زاد من قلق جماهير الليث؛ اقتراب حسن معاذ من دخول الفترة الحرة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة الشباب، وحتى الآن لم يصل اللعب إلى اتفاق مع إدارة ناديه على تجديد عقده.

وذكرت بعض المصادر أن حسن معاذ يتواجد حالياً في دبي برفقة وكيل أعماله يوسف المنيع، وسيقوم بالتوقيع لأحد الأندية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ مستغلاً دخوله الفترة الحرة من عقده.

ويأمل الشبابيون في تجديد عقد الظهير الأيمن للفريق، وألا يتكرر مسلسل رحيل الحارسين محمد العويس ووليد عبدالله، مؤكدين أن الفريق ستزيد معاناته مع رحيل كافة لاعبيه من أصحاب الخبرة.

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