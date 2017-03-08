حقيقة مفاوضات سموحة مع محترف الأهلي !

المواطن ـ محمد سلام

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء إعلامية تُشير إلى وجود مفاوضات من جانب نادي سموحة المصري لضم محترف النادي الأهلي، محمد عبدالشافي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلق رئيس سموحة، محمد فرج عامر، على تلك الأنباء من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، حيث كتب: “سموحة لا يتفاوض مع محمد عبد الشافي هذا كلام عاري من الصحة مع احترامنا له كلاعب مميز”.

وكان شيفو قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي قادما من نادي الزمالك المصري، ويُعتبر من أهم أعمدة الفريق الأهلاوي، ويحظى بإشادة وتقدير جماهير الراقي مظير مستوياته المميزة، وأخلاقياته العالية والتزامه وانضباطه داخل وخارج الملعب.