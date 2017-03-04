حقيقة وفاة الرئيس الجزائري بوتفليقة

المواطن – وكالات

ترددت صباح اليوم، السبت، أنباء عن وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز يوتفليقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف ووكالات الأنباء.

بدوره أكد سفير الجزائر في لبنان “أحمد بوزيان” أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة، وأن الأنباء التي تتحدث عن وفاته مغرضة.

ونقل موقع “النشرة” اللبناني عن بوزيان قوله: “الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة”، مشيراً إلى أن الأنباء عن تدهور صحة الرئيس الجزائري مصدرها أعداء الجزائر الذين يحاولون المسّ بأمنها واستقرارها، “هؤلاء يغارون من الجزائر لما تتمتع به من أمن واستقرار في ظل ما يجري على مستوى المنطقة والعالم”.

يذكر أن الرئيس الجزائري اعتذر الأسبوع الماضي عن عدم لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بسبب وعكة صحية ألمت به، ما دفعها إلى تغيير وجهتها نحو كل من مصر وتونس.

ويعاني الرئيس بوتفليقة من مشاكل صحية منذ مدة ألزمته التحرك عبر كرسي متحرك، كما أنه خضع لفحوصات وعلاجات طبية دقيقة بمستشفيات متخصصة في فرنسا في وقت سابق.