حلول تنهي معاناة أهالي بارق من أضرار مرمى نفايات المجاردة

المواطن - عبدالله النخالي - بارق

وقف صباح أمس الاثنين، محافظ بارق، يحيى بن عبدالرحمن حموض، ومحافظ المجاردة عبدالله بن سعد الرعيني، ورئيس بلدية المجاردة المهندس عبدالله الشمراني ورئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي على مرمى النفايات لمحافظة المجاردة الذي يقع بمحاذاة محافظة بارق في الشمال الشرقي وذلك لوضع حلول للأضرار التي تذمر منها أهالي محافظة بارق كانبعاث الدخان و الروائح الكريهة.

وبحثوا عن الحلول المجدية للحد من أضرار موقع المرمى كنقل المرمى أو معالجة تراكم النفايات والبحث عن شركات لإعادة تدوير النفايات.

