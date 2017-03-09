حل “بسيط” لاكتشاف السرطان بدون فحوصات مؤلمة

المواطن - وكالات

وجد علماء من جامعة كاليفورنيا سان دييجو، طريقة لرصد أماكن نمو الأورام في الجسم من خلال تحليل للدم لاكتشاف السرطان، دون الحاجة إلى إجراء فحوص مؤلمة.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الآمال تسود بأن يحدث “أخذ العينات السائلة” ثورة في علاج السرطان من خلال تحديد الأشخاص الذين تنمو الأورام لديهم بشكل بطيء وهؤلاء الأكثر عرضة للخطر.

وعت طريق تحديد الحمض النووي الذي يتم إفرازه بواسطة الخلايا السرطانية المنهارة، يمكن للعلماء الآن وللمرة الأولى أن يحددوا الجزء المصاب من الجسم وذلك لأن الخلايا العادية التي يتم قتلها بسبب السرطان تطلق أيضا حمضا نوويا داخل مجرى الدم والذي تكون له بصمته الخاصة.