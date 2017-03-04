خادم الحرمين يبعث ببرقية شكر لسلطان بروناي دار السلام

المواطن – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إثر مغادرته بروناي اليوم ببرقية شكر وتقدير لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام فيما يلي نصها :

صاحب الجلالة الأخ السلطان الحاج حسن البلقيه حفظه الله

سلطان بروناي دار السلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نقدّم لجلالتكم بالغ الشكر والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أتاحت لنا هذه الزيارة بحث علاقاتنا الثنائية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة ، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالحنا ، ويحقق تطلعات شعبينا الشقيقين .

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة ، وعلى شعبكم الشقيق المزيد من التقدم والازدهار .. وتقبلوا جلالتكم تحياتنا وتقديرنا. ،،،

أخوكم

خـادم الحـرمـيـن الـشـريـفـيــن

سلمان بن عبدالعزيز آل سعـود

ملك المملكة العربية السعوديـة







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