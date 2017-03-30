خبر صادم لجماهير الهلال قبل مواجهة النصر !

المواطن ـ محمد سلام

أعربت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنها الشديد لتأكد غياب لاعب الفريق، النجم الدولي السعودي ياسر الشهراني، عن مواجهة الهلال المقبلة أمام نادي النصر يوم السبت المقبل، في دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض الشهراني لإصابة خلال مباراة المنتخب السعودي الماضية أمام منتخب العراق، ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد، وخرج لاعب الهلال مُصابًا في الشوط الثاني واشترك بدلًا منه محمد البريك.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة مدافع الهلال بقطع في وتر القدم، ويُنتظر غياب ياسر الشهراني عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، وتؤكد المصادر أن رامون دياز سيعتمد خلال الفترة المقبلة على اللاعب عبدالله الزوري؛ لتعويض غياب ياسر الشهراني.

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