خشية افتضاح انتهاكاته.. الحوثي يمنع فريق العقوبات الأممي من دخول صنعاء

خشية افتضاح انتهاكاته.. الحوثي يمنع فريق العقوبات الأممي من دخول صنعاء

2017/03/07
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن ـ اليمن:

تواصل ميليشيات الحوثي، خرق القانون الدولي، إذ رفضت الثلاثاء، السماح لفريق العقوبات الأممي بزيارة صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأعلن منسق فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة، أحمد حميش، خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر في عدن، أنَّ “الفريق يسعى للوقوف على الانتهاكات التي يتضرر منها المدنيون بشكل مباشر، بغية الرفع بإحاطة إلى الأمم المتّحدة”.

ميدانيًا:

قُتل وجرح نحو 14 مدنياً في قصف لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح استهدف الأحياء السكنية وسط مدينة تعز. ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين، في الجبهة الشمال شرقية للمدينة، إثر هجوم عنيف شنه المتمردون على مواقع الجيش والمقاومة، في شارع الأربعين وحي كلابة شرق المدينة.

 

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