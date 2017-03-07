خصم 50% من #موبايلي للمشتركين الجدد بباقات كنكت eLife

المواطن – الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن تقديم أحدث عروضها على خدمة كنكت (eLife) المفوترة والتي تقدم للمشتركين خدمات الإنترنت عبر تقنية الألياف البصرية FTTH، حيث تُمكّنُ المشتركين الجدد الحصول على خصم يصل إلى 50 % وذلك لمدة 7 أشهر متتالية.

وبموجب هذا العرض أوضحت موبايلي أنه سيحصل المشتركون الجدد على خصم 25 % لمدة 7 أشهر عند الاشتراك في باقة 25 ميجابايت ، وسيحصلون على خصمٍ مقداره 38% عند الاشتراك بباقة 50 ميجابايت ، وعند الاشتراك في باقة 100 ميجا سيحصلون على خصمٍ مقداره 40%، هذا وعند الاشتراك في باقة 200 ميجابايت سيحصلون على 50% خصمًا لأول 7 أشهر.

كما أضافت موبايلي أن هذا العرض يسري على جميع السرعات المتوفرة في موبايلي وهي 25 ، 50 ، 100 ، 200 ميجابايت ،كما أوضحت الشركة أن العرض يسري لفترة محدودة.

ومن جهته قال مدير عام تنفيذي خدمات الألياف البصرية FTTH في موبايلي المهندس يعرب بن محمد الصائغ “تبرز هذه العروض التسويقية الروح التنافسية التي تتحلى بها موبايلي والتي نسعى من خلالها إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية لمشتركينا، وتعد شبكة الألياف البصرية من أفضل تقنيات الاتصال بشبكة الإنترنت حيث توفر سرعات غير مسبوقة لمستخدميها مع إمكانية ترقية السرعة بدون قيود ووفق رغبة المشترك”

وأضاف الصائغ “وفرت موبايلي عدة طُرق للحصول على هذا العرض سواء من خلال فروع الشركة الرئيسية المنتشرة حول المملكة أو الموزعين المعتمدين كما يمكن كذلك طلب الخدمة من فريق البيع المباشر لخدمات الألياف البصرية أو فريق البيع بواسطة الهاتف.”