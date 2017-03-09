خطة سلام جديدة في اليمن تتضمن بقاء هادي وإلغاء نائب الرئيس

المواطن – وكالات

مبادرات وخطط متتابعة تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، لم ترقَ لمستوى القيادة أو الشعب اليمني، فيما أكد مراقبون أن الحل في اليمن يتمحور حول نزع سلاح المليشيات وحصره في يد الدولة.

وكانت آخر خطط السلام، ما أكدته مصادر سياسية يمنية بأن المبعوث الدولي سوف يتقدم بخطة سلام جديدة ومعدلة لحل الأزمة اليمنية والعودة إلى مفاوضات السلام مرة أخرى.

وبحسب هذه المصادر تحمل خطة السلام البديلة الجديدة عدة نقاط من أبرزها:

1- بقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لمرحلة انتقالية بكامل صلاحياته.

2- إلغاء منصب نائب الرئيس الذي يشغله حالياً الجنرال علي محسن الأحمر.

3- تشكيل حكومة وطنية بكامل الصلاحيات.

4- تسليم جماعة الحوثي السلاح للألوية العسكرية المتواجدة في حضرموت بعد انتقالها للتمركز في صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات التي سيقدمها ولد الشيخ للأطراف اليمنية خلال جولته الحالية للمنطقة، تمثل آلية وخريطة طريق لتنفيذ القرار 2216 بكامل بنوده، فيما تخضع التعديلات للحوار المباشر الذي يرجح أن يتم تحديد مكانه وموعده قريباً.

ومن المقرر أن يلتقي إسماعيل ولد الشيخ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس أو السبت في الرياض، هذا ويسبق اللقاء عدة لقاءات مع دبلوماسيين غربيين ومسؤولين سعوديين في الرياض.

يذكر أن الحكومة اليمنية والرئيس هادي قد رفضا في وقت سابق خطة السلام التي تقدم بها ولد الشيخ بحجة أن الخطة تتجاوز قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني التي اعتبرتها الحكومة اليمنية أساساً لأي تفاوض مع الانقلابيين الحوثيين بالإضافة إلى أنها جردت الرئيس هادي من كامل صلاحياته كرئيس.

هذا ووصل إلى الرياض الليلة الماضية المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إطار جولته الحالية لمواصلة مساعي استئناف المشاورات وبالتزامن وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الرياض بعد مشاركته في قمة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.