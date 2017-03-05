دخول عقرب الدسم وهذه علامات دخولها وسبب التسمية

المواطن – شريف النشمي – الرياض

قال الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الأحد يوافق اليوم الثاني من أيام عقرب الدسم وهي العقرب الأخيرة.

وأوضح الزعاق في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن اليوم ثاني أيام العقرب الأخيرة والمسماة بالدسم.

وأضاف: سميت بذلك لتواؤمها مع الربيع ؛ ‏فالبهائم قد حملت الشحم، ‏وقيل لأن حرارتها تذيب السمن في الأسقية.

‏وتابع الزعاق أن علامة دخول عقرب الدسم ‏مقارنة القمر للثريا ليلة الخامس من الشهر

‏والذي يقال فيه (قران خامس ربيع طامس) ‏أي أن الربيع متفش ومنتشر في الأمكنة.

وأردف أن علامة دخول عقرب الدسم ‏نضج الربيع بما يسمى بالصياح وبداية ظهور الحشرات الربيعية ‏وبداية هجرة الكرك الصغير وبداية هجرة الجرجس ‏وظهور صغار الوزغ .

وبين الزعاق أن علامة نهاية موسم العقارب بداية هجرة الوز الربيعي ؛ ‏فأجدادنا رحمهم الله إذا شاهدوا الوز الربيعي قالوا انتهت العقارب ودخلت الحميمين.

‏وختم الزعاق قائلاً: “فعقرب الدسم ‏تأخذ بطرف من حرارة الصيف بالظهيرة، ‏وتأخذ بطرف ثان من برودة الشتاء بالليل، ‏ولهذا يكون الفارق بدرجة الحرارة بين الصغرى والعظمى كبيراً”.