دوريات مركز آل زيدان تحبط تهريب 50 بلاطة حشيش

المواطن- جازان

أوضح رئيس مركز إمارة آل زيدان سالم عبدالله بن قزيز، بتمكن إحدى دوريات مركز إمارة آل زيدان في محافظة الداير بني مالك، وبمشاركة إحدى دوريات مخفر الشرطة من إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش بعد رصدهم للمهربين بأحد الطرق الوعرة في جبل آل نخيف وفرارهم من الموقع بعد ملاحظتهم متابعة دورية المركز لهم، متخذين طريق رجلية وعرة.

وأضاف: “بتفتيش الموقع عثر على خمس عتلات بها كمية من الحشيش المخدر تم التوجه بها لمركز إمارة آل زيدان، وبحصرها اتضح أن عددها الإجمالي (50) بلاطة حشيش، وتم اتخاذ اللازم وإحالتها للجهة المختصة”.

وتابع: “ذلك يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان في فرض السيطرة الأمنية في حدود مسئولياتهم، وقدم شكره لدورية الأخوياء بالمركز وأفراد مخفر الشرطة”.