دور الهلال الأحمر الإنساني في الداخل والخارج يحظى بإشادة اللجنة الدولية

المواطن ـ خالد الخميس ـ الرياض:

زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، صباح اليوم الأحد، مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي؛ برئاسة السيدة صالحة زغيبة مسؤولة التواصل والإعلام.

وكان في استقبالها مدير عام الشؤون الدولية والإغاثة الأمير عبد لله بن فيصل آل سعود، الذي أطلعها على أهم المنتجات الإنسانية التي دشنتها الهيئة؛ وبعض الأمور التي في طور التدشين، وأخرى قيد التحليل والدراسة.

واطّلع الوفد على بعض الخطط الإعلامية، التي انتهجتها الهيئة السعودية أخيرًا في تسويق ذلك المنتج الإنساني النبيل.

ومن المزمع أن يقوم وفد اللجنة التي تتخذ من دولة الكويت مكتباً إقليمياً لها، بزيارةٍ مماثلة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الرياض، والالتقاء برئيسها الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بغية بحث بعض الأمور الإنسانية الإقليمية ذات العلاقة.

وشدّدت رئيسة الوفد على “ضرورة التواصل بين المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وتكثيف المادة الإعلامية النوعية الموجهة المسؤولة بعيداً عن التهويمات والشائعات المغرضة، التي تحدّ من عزيمة العاملين الإنسانيين في الميدان ومتلقي المنتج الإنساني على حدٍ سواء؛ والعمل الممنهج والمدروس للخروج بقيم إنسانية تحدّ من معاناة إنسان المنطقة؛ والتي بدأت تتكالب عليها الأزمات والكوارث لاسيما في العقد الأخير”.

وأثنت رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السيدة صالحة زغيبة على ما تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني الدولي الرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، من واجب إنساني مكثف وعادل في الداخل والخارج.