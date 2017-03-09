“ديوانية دكة”.. مبادرة نسائية شبابية في معرض الرياض للكتاب أسسها 7 سعوديات

المواطن - الرياض

في أجواء تحيط بها الروح الثقافية والمعرفية، احتضنت ممرات معرض الرياض الدولي للكتاب بالرياض مجموعة من المبادرات والمشاريع الشبابية، من أبرزها مشروع ” ديوانية دكة” الثقافي.

“ديوانية دكة” هي مشروع ثقافي وفضاء للقاءات الفكرية، والفنية، والاجتماعية، أسسها 7 شابات سعوديات بمثابة منصة للاستشارات الثقافية، سواءً كانت عن الكتب، أو أي نوع من أنواع الفنون.

وقالت رغد البلاع إحدى مؤسسات المشروع: “شغفنا بالقراءة وحب الاستطلاع دفعنا إلى البدء بالعمل على الفكرة لمدة 8 أشهر في بدايات عام 2016 وحتى انطلاقة معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يعد محطة رئيسية للمشروع، بدعم من وزارة الثقافة والإعلام لعرض المشروع على الجمهور”.

وتابعت: “هدفنا من المشاركة في المعرض هو عمل استشارات في الكتب بطريقة مستحدثة ومميزة، تندرج تحت عدة معايير: العمر، والاتجاهات، والميول”.

وتأتي تلك المبادرة ضمن مجموعة المبادرات الشبابية التي طرحت في معرض الكتاب، وتصب اهتمامها نحو المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تأهيل الشباب ورفع سقف الإلهام والطموح لديهم.

وبين رئيس لجنة المبادرات الشبابية حسام الفايز أن القائمين على المعرض هذا العام قدموا فرصة ثمينة للديوانية عبر إفساح المجال لهذه الفئة المهمة من الشباب حتى يؤدوا دوراً فاعلاً في أيام المعرض، وتحدياً حقيقياً لإثبات وجودهم في إثراء المحتوى الثقافي وفروعه المتعددة، ما يعطي أهمية ومسؤولية كبيرة للنهوض بتلك المبادرات ومساعدة الكثير من الشباب في الظهور من خلال هذا الصرح الثقافي.

يذكر أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي كان قد افتتح معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يحمل المعرض هذا العام شعار”الكتاب.. رؤية وتحول”، فيما تحل مملكة ماليزيا ضيف شرف المعرض.