ديوان المظالم يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

المواطن – الرياض

يشارك ديوان المظالم في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 9 – 19 من الشهر الجاري.

تأتي مشاركة الديوان في المعرض ضمن أهداف خطة الديوان الاستراتيجية وهي التحول الإلكتروني لأعمال الديوان وتعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي بما يواكب رؤية المملكة 2030 .

كما تأتي المشاركة تأكيداً لاهتمام الديوان بمعرض الكتاب وإبراز دوره في ذلك ، ونشر الثقافة الحقوقية عبر مبادرة نشر .

وسيعرض ديوان المظالم من خلال جناحه الخدمات الإلكترونية لمراجعيه وكذلك الخدمات الإلكترونية لمنسوبيه من خلال بوابتيه الداخلية والخارجية، إضافة إلى عرض إصداراته من مدونات المبادئ والأحكام الإدارية والتجارية والجزائية الصادرة عن محاكم الديوان التي تمت طباعتها لتعم الفائدة لزائري المعرض ، وعرض وثائقي عن مسيرة ديوان المظالم الممتدة لما يزيد على ستة عقود.