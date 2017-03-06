رئيس ديوان المظالم يحاضر عن الرقابة على مشروعية الأجهزة الإدارية في جامعة الملك سعود

المواطن ـ الرياض:

تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، في إطار التعاون العلمي ومدّ جسور التواصل بين ديوان المظالم ومؤسسات التعليم العالي، لعموم المهتمين، محاضرة علميةً لمعالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وأعلنت الكلّية، أنَّ المحاضرة ستكون الأربعاء المقبل، الموافق ١٤٣٨/٦/٩ الساعة العاشرة صباحاً- بإذن الله – في مدرج ٨٦، وسيتم نقلها على المدرجين ١٧ و٢٠. كما سيتم نقلها للمدينة الجامعية للطالبات.

وأبرزت أنّه “سيكون محور المحاضرة عن الاختصاص الأصيل لديوان المظالم في شأن رقابته على مشروعية أداء الأجهزة الإدارية؛ وذلك لما تمثله هذه الرقابة من ركن أساسٍ في نظر القضاء الإداري، وهو ما يعرف بـ(الرقابة القضائية على أعمال جهة الإدارة)”.

وأشارت إلى أنّه “تأتي هذه المحاضرة بموضوعها المهم نوعاً ووقتاً ومن المسؤول الأول في القضاء الإداري، لتوّضح ماهيّة هذه الرقابة، وحدودها ومصادرها، وإجراءات بسطها على أعمال جهة الإدارة، ونتائجها التطبيقية في ذلك، بما يقدّم المعلومة المتخصصة والعميقة للممارسين القضائيين والمتعاملين في الشأن القضائي وللمهتمين والباحثين”.

ولفتت إلى أنَّ “المحاضر تكشف عن الدور المهم للقضاء الإداري في الرقابة على عمل جهة الإدارة، بما يضمن تحقيق جهة الإدارة للصالح العام، والنأي بها عن سواه من صور الأخطاء الإدارية أو التصرفات الإدارية المفارقة للأساس النظامي السليم”.

وأكّدت أنّه “وُجهت الدعوات لحضور المحاضرة لعددٍ من المهتمين وأصحاب الاختصاص في هذا الشأن، فضلاً عن أنَّ الدعوة عامة”.