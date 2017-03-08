رسالة “طمأنة” من أمريكا إلى الصين بخصوص “ثاد”

المواطن - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية، للصين إن نشر نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) في كوريا الجنوبية إجراء دفاعي للتصدي للتهديدات من كوريا الشمالية ولا يمثل تهديدا لبكين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: “كنا واضحين جدا في حواراتنا مع الصين عن أن هذا ليس تهديدا لها أو لأي قوة أخرى بالمنطقة”.

وفي وقت سابق، صرح قائد القيادة الأميركية في المحيط الهادي، الأميرال هاري هاريس بأن: “استمرار أفعال كوريا الشمالية الاستفزازية بما يشمل إطلاق صواريخ متعددة إنما يؤكد رجاحة القرار الذي اتخذناه العام الماضي بنشر ثاد في كوريا الجنوبية”.

ووافقت سول منذ أكثر من عام على نشر منظومة الدرع الصاروخية، الذي تعتبره الصين تهديدا لأمنها.