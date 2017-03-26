رسالة مؤثرة من حميدان التركي بعثها من معتقله الأمريكي

المواطن - الرياض

قدم المعتقل السعودي في السجون الأمريكية، حميدان التركي، الشكر لسفارة خادم الحرمين الشريفين، ، وذلك عبر رسالة من داخل سجنه.

وقال التركي في تسجيل أذاعه برنامج “ساعة حوار” المذاع على شاشة “المجد”: “بسم الله الرحمن الرحيم. أول الغيث قطرة. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله أولاً وآخرًا الذي وسعت رحمته كل شيء. وما زيارتي بعض بناتي إلا رحمة من الله”.

وتابع: “إلى من نورت قلبي (نورة)، وإلى من أروت عروقي (أروى)، جزاكما الله خير الجزاء على تحملكما المصاعب، وتحملكما المشاق للتخفيف عن أبيكما، ومن يسر زيارتكما في سجني من أهل وجامعة وأحباب، وجزى الله سفارة خادم الحرمين الشريفين كل خير على حسن اهتمامهم وتسهيلهم كل العقبات”.

وأردف المعتقل في السجون الأمريكية: “حسبنا الله ونعم الوكيل”. مستذكرًا حديث المرأة وولدها، ورحمة الله التي وسعت كل شيء”.

وكرر جملة “لله أرحم بعباده من الأم بولدها”.