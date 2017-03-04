رسامات بمهرجان الفراولة في البكيرية : لوحاتنا تعرضت للتخريب من أعضاء الهيئة

المواطن – ماجد الفريدي -القصيم

استنكر عدد من الرسامات التشكيليات المشاركات بمهرجان الفراولة، المقام في محافظة البكيرية، تصرفات بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالعبث وتخريب بعض الرسومات، ومطالبتهن بقلب بعض اللوحات المعروضة.

وقالت إحدى الرسامات لـ“المواطن ”: تفاجأت أثناء تواجدي بركني المخصص لعرض لوحاتي التي أقوم برسمها بأن أعضاء الهيئة يقفون ويقومون بالعبث وتخريب إحدى اللوحات الموجودة في الركن المخصص لي، مستغربة ما قاموا به من عمل دون وجه حق ودون توضيح أي سبب عما قاموا بفعله، مؤكدة أنها شاركت بجميع لوحاتها في عدة مهرجانات بمنطقة القصيم ولم تتعرض لمثل تلك التصرفات.

وأضافت رسامة أخرى أن أعضاء الهيئة في اليوم التالي طلبوا منها سرعة قلب بعض الصور المعروضة للبيع في الركن المخصص لها من إدارة المهرجان.

كما استغربت إحدى المشاركات بالمهرجان ما يقوم به أعضاء الهيئة من تدخلات لا تمت لعملهم بأي صلة حيث طلب أحدهم رقم هاتفها بحجة إرسال خطاب استدعاء لها بعد نهاية المهرجان، مستنكرة مثل هذه التصرفات التي ليست من اختصاصات الهيئة كطلب رقم هاتفها والتحكم بكل ما يتم عرضه داخل الأركان رغم وجود إدارة تنفيذية للمهرجان.

بدورها قامت “المواطن” بتوجيه استفسار لمدير عام فرع الرئاسة العامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح العميرة، حول هذه التصرفات هل هي من أنظمة ومسؤوليات الهيئة الصادرة من المقام السامي أو اجتهادات خاطئة من أعضاء الهيئة؟ إلا أنه تجاهل الاستفسار، كما قامت “المواطن” بتوجيه الاستفسار مرة أخرى إلا أنه لم يتم توضيح الأسباب حتى تحرير الخبر.