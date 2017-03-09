رسام الكاريكاتير عبدالله جابر: لا يوجد بالمملكة سوى 30 رساماً

المواطن - الرياض

أكد رسام الكاريكاتير عبدالله جابر بأن المملكة لا يوجد بها سوى 30 رساماً، بمعدل شخص واحد لكل مليون نسمة، وذلك في ورشة عمل بعنوان “صناعة الكاريكاتير”، قدمها ضمن فعاليات اللجنة الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2017.

وتطرق خلال ورشته إلى الأساسيات التي يحتاج إليها رسام الكاريكاتير حتى يتميز في رسوماته ويتمكن من إيصالها للجمهور بالشكل المطلوب، ثم ناقش بعض المشكلات التي تواجه الكاريكاتير في عمله، والتي اختصرها بضغط العمل وقلة العاملين في هذا المجال، واتجاه الصحف للاستغناء عن الرسامين نظراً للتطور والتقدم الإلكتروني.

ووجّه جابر جميع المهتمين في هذا المجال نحو الاستمرار في صقل موهبة وتطوير أنفسهم والخروج من منطقة الراحة للعمل المستمر، حتى يتمكنوا من استكشاف ما يستطيعون الوصول له من نجاحات.

فيما استعرض الكاتب فيصل الحمودي في ورشة عمل قدمها بعنوان “كيف نستمتع بالكتابة” أهمية الكتابة، مدللاً على وجود الكتابة في آيات القرآن الكريم، وأظهر أهمية الكتابة، وتحدث عن بعض النصائح للكتابة والاستمتاع بها ومنها أن تكتب لنفسك بشغف وحب، ولا تكتب من أجل أن ترضي الآخرين أو من أجل الطباعة، ولذلك حين تكتب بشغف وحب ستبدع وتظهر للعالم وستكون كتاباتك لها وقعها وأثرها على الآخرين.

ومن النصائح التي قدمها الحمودي “اكتب في أي مكان وأي وقت، وحاول أن تقرأ القراءة بالكتابة، حين تفعلها ستظهر لك كثير من الأفكار والكلمات الجديدة في مخيلتك وعقلك”.

وطلب الحمودي نصوصاً من الحاضرين، واصفاً إياها بـ “الملهمة”.

يذكر أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي كان قد افتتح معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يحمل المعرض هذا العام شعار”الكتاب.. رؤية وتحول”، فيما تحل مملكة ماليزيا ضيف شرف المعرض.