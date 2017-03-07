رسميًّا.. الهلال يستأنف قرار إيقاف نواف العابد

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي الهلال رفعها استئناف ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي ينص على إيقاف لاعب الفريق نواف العابد مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال.

وأوضحت الإدارة الهلالية عبر بيان رسمي أنها تأمل البت في القرار قبل مواجهة الفتح المقبلة في الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على حقوق النادي عبر القنوات الشرعية.

هذا وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 يوم الأحد الماضي ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، وشهد الكلاسيكو أحداث مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن دوري جميل.

كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب على لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).