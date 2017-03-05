رعاية الدمام يترك بصمته المميّزة عبر ركن توعوي على هامش ندوة “العناية بالمسنين”

شارك القسم النفسي بدار الرعاية الاجتماعية في الدمام، بركن توعوي في المعرض المصاحب للندوة العلمية، الذي قام به (قسم الطب المنزلي) من مستشفى البرج الطبي بالدمام، تحت عنوان “الرعاية الطبية المنزلية للمرضى المسنين وطريحي الفراش”.

وجاءت المشاركة بتنسيق الأخصائية النفسية زينب آل سلاط، وبالتعاون مع مسؤولة البرامج والأنشطة عقيلة الشرقي، في فندق كارلتون المعيبد الخبر.

ويهدف الركن إلى تعريف الجهات المشاركة والزوار بجميع الخدمات المقدمة لكبار السن بالدار، ودور الأخصائي النفسي في متابعة الحالات، وكذلك الاستفادة من الخبرات المقدمة في المعرض.

وساهم الركن المشارك في تقديم بروشورات وبنرات تعريفية وتوعوية، توضح كيفية التعامل الأمثل مع كبار السن، وكذلك لوحة الضغوط النفسية.

كما تم عرض فيلم تعريفي عن دار الرعاية الاجتماعية، وتم توزيع نصب تذكارية لدار الرعاية الاجتماعية بالدمام.

وأبرزت آل سلاط، حرص إدارة الدار للمشاركة في هذه الندوة العلمية الهامة، التي تسلط الضوء على الرعاية الطبية والمتابعة المستمرة والشاملة للمرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمنشآت الصحية في أماكن إقامتهم، من خلال فريق صحي مدرب، وبتنسيق مستمر مع الجهة الصحية المعالجة (مستشفى أو مركز صحي) والعناية بالمرضى طريحي الفراش، الذين يعانون من قرح فراش.

ومن جانبها، أثنت رئيسة القسم النسائي بالدار حنان بنت معيض حصوصه، عند زيارتها للمعرض، على الجهود المبذولة وقدرة الأخصائية النفسية على توصيل المعلومة بسلاسة للمتلقي، وعلى غنى الركن وجماله.