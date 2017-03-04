ريتشارد رايت: عالمية النصر جذبتنا

المواطن ـ محمد سلام

أبدى ريتشارد رايت، المدير التنفيذي لشركة نيو بالانس، سعادته البالغة بتوقيع عقد شراكة مع النصر لتوريد أطقم رياضية لكافة فرق النادي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعتبر الأكبر من نوعها في المنطقة، وأن من أهم العوامل التي جذبت الشركة كون النصر هو الفريق العالمي الذي مثّل قارته في أول بطولة عالم للأندية بالبرازيل.

وأضاف رايت عقب توقيع العقد: “ما وجدناه من إدارة نادي النصر من تعاون مثمر وحرص كبير ساهم في سرعة إتمام هذه الاتفاقية.. النصر يعتبر من أكبر الأندية السعودية جماهيرية وجماهيره ليست في العاصمة فقط، بل إنه يتمتع بجماهيرية كبيرة في كل منطقة.. حديثي هذا جاء بناءً على دراسات دقيقة تم القيام بها”.

وتابع: “النصر هو الفريق العالمي الذي مثّل قارته في أول بطولة عالمية بالبرازيل كل هذه الأمور كانت عامل جذب للشراكة مع هذا النادي الكبير”.

وأشار: “سنعمل مع النصر سويًا على إستراتيجية تعاونية لنمو كلا منهما تجاريًا وعالمياً مستغلين خبرة نيوبلانس العالمية في البيع و التسويق”، مختتمًا بقوله: “نتمنى لشريكنا النصر التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات”.