زلزال يضرب شمال شرق الجزائر

المواطن – وكالات

ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر اليوم, محافظة قالمة شمال شرق الجزائر.

وأوضح مركز الرصد الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء, أن مركز الزلزال حدد على بعد 9 كيلو مترات جنوب غرب منطقة ركنية التابعة للمحافظة.