زلزال يضرب شمال شرق الجزائر

زلزال يضرب شمال شرق الجزائر

2017/03/04
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن – وكالات

ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر اليوم, محافظة قالمة شمال شرق الجزائر.

وأوضح مركز الرصد الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء, أن مركز الزلزال حدد على بعد 9 كيلو مترات جنوب غرب منطقة ركنية التابعة للمحافظة.

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