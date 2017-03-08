زواج داليا خورشيد من محافظ البنك المركزي المصري يشعل تويتر

المواطن – القاهرة

ضجّ موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعديد من التغريدات التي تناولت زواج محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر من داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة والذي أعلن مؤخراً.

وتفاعل المغردون المصريون مع الخبر بأكثر من طريقة مع زواج طارق عامر من داليا خورشيد خاصة وأنهما كانا في فترة من الفترات مسؤولَين عن إدارة أحد أهم الملفات الاقتصادية في مصر أثناء عمل داليا خورشيد في الوزارة.

واتهم العديد من المغردين طارق عامر بأنه المسؤول عن تردي قيمة الجنيه المصري بعد قراره في نوفمبر الماضي بتعويم العملة وتحرير سعر الصرف، مؤكدين أن العلاقة بينه وبين داليا خورشيد بدأت قبل شهور وربما أثرت على طريقة إدارة الملف الاقتصادي في حينه.

على الجانب الآخر اعتبر بعض المغردين أن زواج داليا خورشيد وطارق عامر هو شأن شخصي ولا يجب أن يتم تناوله خارج السياق المحدد له.

الغريب في الأمر أن داليا خورشيد هي الزوجة الثالثة في تاريخ طارق عامر، وقد سبق لها الزواج مرة أخرى إلا أن علاقتها انتهت بالطلاق.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية فإن العلاقة العاطفية كشفتها نظرات ولفتات خاصة وثقتها كاميرات القنوات الفضائية والصحف قبل عدة أشهر، وهو ما دفع الوزيرة والمحافظ إلى نفي وجود أي علاقة عاطفية بينهما بيد أنهما انتظرا حتى خروج داليا خورشيد من الحكومة المصرية في التعديل الوزاري الأخير لإعلان خبر زواجهما.