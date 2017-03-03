زيارة خادم الحرمين الشريفين الآسيوية تُرسخ زعامة المملكة الاقتصادية

محمد العواجي‬

أتت زيارةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى 7 دول آسيوية بدأت بماليزيا؛ لترسخ زعامة المملكة الاقتصادية حيث وقّعت خلالها عدداً من الاتفاقيات الاستثمارية والاستراتيجية التي تدعم رؤية 2030 كأكبر عملية إصلاح اقتصادي في تاريخ الوطن.

وما يزيد من أهمية الزيارة التاريخية لدول “ماليزيا، إندونيسيا، سلطنة بروناي دار السلام، اليابان، الصين، المالديف، والأردن” هو تطلعها للقيام بدور مهم في خطط المملكة لتطوير قطاعها غير النفطي، وزيادة استثماراتها العالمية بالتواكب مع برنامج التحول الوطني الذي يصنع شراكات عملاقة بين السعودية ودول العالم.

وستحقق هذه الزيارة أبعاداً عديدة من خلال استعراض الأفكار السعودية الشجاعة للتحول الوطني من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل خاصة، وأنها تحمل رسائل مهمة مفادها توسيع الاستثمارات السعودية بالخارج، وفتح أسواق جديدة للمنتج السعودي، وبناء شراكات مع الدول الكبيرة وتبرهن على مكانة السعودية في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية.

وتحمل الزيارة أبعاداً سياسية واجتماعية بجانب البُعد الاقتصادي، حيث ستكون الفرصة متاحة لتلمس احتياجات أبنائنا المبتعثين والباحثين عن العلم، ودعم الطلبة والطالبات السعوديين الذين يدرسون في هذه الدول.

مدير التحرير بوكالة الأنباء السعودية – جدة