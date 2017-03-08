سؤال غير متوقع من متحدث بريطانيا لـ”هند الإرياني”

المواطن - عبد الرحمن دياب

رأى إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مكانة النساء في المجتمع لا تنحصر في الأدوار القيادية فللمرأة دور أساسي في حل النزاعات مثل تلك القائمة في الشرق الأوسط.

وأضاف في سلسلة تغريدات بمناسبة يوم المرأة العالمي، أنه “لا يمكن أن ننسى كذلك الدور المتحضّر الذي لعبته النساء في الحوار الوطني اليمني. نحن بحاجة إلى هؤلاء لتضميد جراح اليمن وبعث الروح فيه مجددا”.

وأردف صامويل: “هند الإرياني نموذج آخر عن المرأة اليمنية التي تكافح من أجل السلام والمصالحة. هند..هل تظنين أنه سترأس اليمن امرأة في يوم ما؟”.

وهند الإرياني، صحفية وناشطة سياسية واجتماعية يمنية. نشر لها مقالات بالعربية والإنجليزية في عدة صحف منها جريدة “العربية نت ” “TV5″السفير اللبنانية “و”يمن تايمز.