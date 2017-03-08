سعود بن نايف لأبناء الجالية الفلبينية: الممارسات الحضارية وسيلة نقل ثقافات الشعوب

المواطن ـ فهد الحشام ـ القصيم:

كرّم أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، اليوم الأربعاء، عددًا من أبناء الجالية الفلبينية، نظير مبادرتهم التوعوية في تنظيف شاطئ الواجهة البحرية بكورنيش الخبر.

وثمن سموه لأبناء الجالية الفلبينية مبادرتهم، مؤكداً أنَّ “مثل هذه المبادرات الحضارية تؤكد أن المبادرات الإنسانية سواءً من أبناء هذه الجالية أو الجاليات الأخرى، لهي محل تقدير عند أشقائهم السعوديين”، مشيداً بالمبادرة وما لقيته من ترحيب من المواطنين سواءً من داخل المنطقة أو خارجها.

وأبرز أنَّ “كل من يقيم في المملكة ولله الحمد، يشعر بالترحاب وأنه بين إخوته وأسرته”، مبيّنًا أنَّ “المواطن والمقيم شركاء في المحافظة على المرافق العامة، ولهم دورٌ هام في العملية التنموية كلٌ بحسب موقعه”.

وشكر سموه أبناء الجالية الفلبينية على هذه المبادرة التي تثبت أنَّ المبادرات التطوعية وسيلة من وسائل إظهار ثقافة الأمم، وأن العلاقة المتينة بين المملكة وجمهورية الفلبين تتجاوز العلاقات الدبلوماسية والتجارية إلى الاحترام المتبادل بين شعب المملكة وشعب جمهورية الفلبين.

أضاف سموّه مخاطبًا الجالية الفلبينية “أنتم في بلدكم الثاني”، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم، وأن تستمر مثل هذه المبادرات التي تنقل صورة مشرقة لثقافة الفلبين، ثم كرم سموه المتطوعين، والتقطت بعد ذلك الصور التذكارية.

يذكر أنّه حضر التكريم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ، وسعادة رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام الملا ، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ومنسق الجالية الفلبينية حسين بن علي آل منصور.