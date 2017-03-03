سفن بحرية وقناصة وقوات خاصة لتأمين الزيارة الملكية لمدينة بالي

المواطن ـ ترجمة محمود نبيل:

يتوجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إطار زيارته إلى إندونيسيا، إلى مدينة بالي السياحية، برفقة الوفد المصاحب له، غدًا السبت، وسط إجراءات أمنية موسعة من جانب القوات الإندونيسية.

وكشف قائد المنطقة العسكرية اللواء أودايانا كوستانتو، أنَّ “6 سفن بحرية مزودة بقوات مكافحة الإرهاب وعناصر القناصة ستكون ضمن عمليات التأمين الخاصة لزيارة خادم الحرمين لمدينة بالي”.

وفي السياق ذاته، أوضح موقع “صوت إندونيسيا”، أنَّ “هناك استعدادات أمنية من نوع خاص لاستقبال خادم الحرمين الشريفين في مدينة بالي، برفقة 1500 شخص مرافق له في الزيارة الرسمية”.

وأكّد الموقع أنَّ “2500 من قوات الشرطة والجيش ستكون مكلفة بالحراسة في المدينة السياحية”، مبرزًا أنَّ “السفن والبوارج البحرية ستتمركز بعيدًا عن الشاطئ الخاص في مدينة بالي، ضمن إجراءات التأمين الموسعة”.

وأبرز أنَّ “المدينة ستتحول إلى ثكنة عسكرية لتوفير أقصى معايير الأمان للوفد السعودي”.